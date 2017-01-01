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Кодирование от алкоголизма по методу Довженко

Кодирование по методу Довженко – это результативный и широко применяемый способ спасения от алкогольной зависимости. Этим методом пользуются уже на протяжении 30 лет. Он вернул к полноценной жизни миллионы людей. Основа метода - психологически-гипнотическое влияние на подсознание человека. Конечная цель - закрепление установки к трезвой жизни.

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Основа метода

Проводятся психологические сеансы. Во время гипноза на подсознание пациента воздействуют приемы психологии. Пациент настраивается на негативное отношение к алкоголю на установленный срок действия. Врач клиники "НаркоДок" убеждает больного придерживаться жизни без алкогольных напитков. В результате беседы пристрастие к алкоголю уменьшается, а со временем полностью исчезает. Глубокий гипноз и медицинские препараты не используются. В течение сеанса с доктором пациент находится в обычном состоянии.

Доктор объясняет вред алкоголя на организм человека, приводит конкретные примеры негативного влияния на жизнь человека. Во время сеанса накладывается психический код на подсознательном уровне, задача которого заключается в поддержание трезвого состояния человека. Больной самостоятельно приходит к выводу об избавлении от зависимости. Кодирование от алкоголизма по методу Довженко не приводит к тому, что человек будет плохо реагировать на запах спиртного.

В заключительной речи специалист рассказывает о последствиях, если человек выпьет алкоголь в период действия кодирования. Последствия могут быть опасными, вплоть до смерти человека. Поэтому не рекомендуется проверять эффективность кодирования.

Достоинства

Высокая положительная статистика. Простой и надежный метод, проверенный миллионами пациентов. Гуманный и этичный способ лечения. Проводится только при положительном ответе больного. Формируется устойчивое негативное отношение к спиртным напиткам. Не вызывает побочных действий, такие как тошнота, рвота в отличие от многих других методов лечения. Метод не причиняет вред здоровью, не изменяет психическое состояние, благотворно влияет на не нервную систему. Анонимность лечения. Выдается справка о прохождении лечения. Кодирование осуществляется за один сеанс, не включая предварительные встречи со специалистом и подготовку. Доступность. Сочетается с другими программами для улучшения эффекта. Не имеет отношения ни к одной религии.

Недостатки

Имеются противопоказания. Для кодирования пациент должен быть в трезвом состоянии. Человек должен осознавать проводимое мероприятие. Согласиться на данный метод.

Пациентам

Для проведения кодирования допускаются практически все пациенты. Но необходимо соблюдать некоторые требования.

Лечение алкоголизма проводится при согласии и положительном решении больного. Если насильно привести зависимого человека к специалисту, то это может усилить тягу к спиртным напиткам. Необходимо, чтобы алкоголик понимал смысл лечения, одобрял и придерживался советов, которые дает ему специалист. В этом случае кодирование результативно. Степень алкогольной зависимости не влияет на метод.

Для эффективного проведения сеанса необходимо, чтобы больной не пил алкоголь в течение двух недель. Это относится и к лекарственным препаратам, содержащие спирт, и к некоторым продуктам питания. Выполнение этого условия укрепляет силу воли пациента, показывает решительный настрой на лечение, настраивает на понимание психологической информации во время проведения сеанса.

Данный метод не применяется для кодирования пациентов до 18 лет.

Противопоказания

Имеются противопоказания, при которых нельзя проводить кодирование. Это может причинить вред здоровью или быть безрезультативным.

Изменение психического состояния больного.

Галлюцинации и бредовое состояние человека.

Деградация личности.

Пациент в алкогольном состоянии.

Нарушение функций сердечно-сосудистой системы.

Инфекционные болезни.

Абстинентный синдром.

Рак.

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Установление срока

Используемый метод спасает от алкоголизма на установленный срок. Больной может сам определить срок кодирования. Но, желательно, прислушаться к совету специалиста. Чаще всего выбирают срок действия 3-5 лет. Обычно через 1-2 года человек отвыкает от употребления алкоголя, и повторное кодирование не нужно. Но процедуру можно повторить и увеличить срок действия кодирования.

Этапы лечения

Кодирование проводится за один или большее число сеансов и состоит из 4 этапов.

Консультация

Специалист изучает проблему пациента. При общении обсуждаются цели, задачи, ожидание от лечения. Сотрудник клиники "НаркоДок" изучает поведение человека, осознанность выбора и готовность избавиться от зависимости.

Врач рассказывает о предстоящем кодировании, объясняет способ действия. Пациенту рассказывают о мероприятиях, которые будут проводить по программе лечения. Специалист знакомит с показаниями и противопоказаниями к применению данного метода, объясняет возможные осложнения.

Больного знакомят с дополнительными способами лечения, из которых можно выбрать к основному методу для улучшения эффективности.

Психологическое обследование

Доктор определяет можно ли применить методику Довженко для конкретного больного. Изучается история болезни, образ жизни пациента. На этом этапе специалист анализирует эффективность от применяемой методики. Определяет необходимость проведения дополнительных мероприятий.

Психотерапевтический этап

Этот этап направлен на решение двух проблем:

Восстановить психический баланс человека и укрепить нервную систему, которые были повреждены вследствие употребления алкоголя. Выработать устойчивую позицию на трезвое состояние организма.

Для решения данных проблем пациент приходит на занятия к врачу-психотерапевту, продолжительность которых 60-90 мин. На занятиях подробно рассказывается о негативном влиянии алкоголя на организм и здоровье человека, о последствиях долгого употребления. В результате пациент понимает ценность трезвого состояния и целесообразность лечения. Это понимание - залог результата. В ходе психотерапии восстанавливается психика человека и эмоциональное состояние, которое было изменено вследствие употребления алкоголя.

Завершающий этап

На заключительной стадии больной входит в стрессовое состояние на короткое время. В такой ситуации психика подвержена воздействию. Специалист внушает установку на жизнь без алкогольных напитков на определенный срок.

После внушения специалист еще раз объясняет последствия лечения и потенциальные осложнения при употреблении алкоголя. Советует, как избежать употребления алкоголя в провоцирующей ситуации.

Когда пациент прошел все этапы лечения, то он начинает вести полноценную и трезвую жизнь. Дальнейшая жизнь определяется его поведением. Чем реже встречаются провоцирующие моменты, тем легче и комфортнее проходит адаптация к новой жизни.

После кодирования нужно придерживаться образа жизни без употребления алкоголя. Если человек начал употреблять алкоголь, то необходимо проконсультироваться со специалистом. Врачи клиники «НаркоДок» (г. Москва) помогут выбрать метод лечения алкогольной зависимости и возвратиться к полноценной жизни.